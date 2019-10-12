Новости общества

21:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские туроператоры назвали Венгрию и Эмираты самыми популярными направлениями в ноябре

10:00, 12.10.2019 1
Казанские туроператоры назвали Венгрию и Эмираты самыми популярными направлениями в ноябре
Фото: Ольга Голыжбина, «Реальное время»

По данным опрошенных «Реальным временем» туристических операторов Казани, самыми популярными направлениями путешествий на ноябрьские праздники стали Венгрия, Арабские Эмираты и Турция. При этом морские туры для казанцев — традиционное направление, а всплеск интереса к Будапешту специалисты связывают с запуском прямого рейса из Казани.

Вместе с ростом продаж на ноябрьские туры подскочили и цены: в среднем туроператоры оценивают рост стоимости в 30% за год.

«Во-первых, Турция перешла на евро, соответственно, то, что было в долларах, стало в евро, и мы получили удорожание. Потом очень много авиакомпаний сейчас предлагают тарифы без багажа, я считаю, что это завуалированное повышение цен, когда предлагаются тарифы без мест в самолете, без регистрации. Когда человек за все это доплачивает, он получает совсем другую стоимость», — сообщила корреспонденту «Реального времени» гендиректор «Интелтур Казань» Лилия Савельева.

Любопытно, что туры по России в общей массе «казанских продаж» в этом году занимают не более 5%.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 окт
    Нет никакого всплеска спроса в Венгрию, сравнимого с Эмиратами. Какой-то рост, естественно, есть. Все-таки поставлены 2 прямых рейса в неделю в Будапешт. Но свободных мест полно. В Эмираты поставлено 6-7 рейсов в неделю, и все места на осенние каникулы проданы.
    Венгрия прекрасная страна с огромными экскурсионными и лечебными возможностями, но это направление нужно раскручивать и раскручивать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров