Новости экономики

08:42 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Великобритании выпустили первую в мире банковскую карту из золота

17:05, 11.10.2019
В Великобритании выпустили первую в мире банковскую карту из золота
Фото: dailymail.co.uk

Королевский монетный двор Великобритании выпустил банковскую карту из чистого золота под названием Raris. Она была разработана вместе с MasterСard и Accomplish Financial и является первой в мире, полностью сделанной из золота.

Карта сделана из 18-каратного золота и стоит 18 750 фунтов стерлингов. Помимо этого, никаких других платежей за оформление карты не взимается, однако за индивидуальный дизайн придется доплатить. На каждой выпускаемой карте будут выгравированы имя и подпись ее владельца. С владельцев Raris не будет взиматься плата за операции по счету, а также за операции обмена валюты, сообщает газета Daily Mail.

Ранее ЦБ рассказал о новом виде хищения денег с банковских карт.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров