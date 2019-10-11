В Великобритании выпустили первую в мире банковскую карту из золота

Королевский монетный двор Великобритании выпустил банковскую карту из чистого золота под названием Raris. Она была разработана вместе с MasterСard и Accomplish Financial и является первой в мире, полностью сделанной из золота.

Карта сделана из 18-каратного золота и стоит 18 750 фунтов стерлингов. Помимо этого, никаких других платежей за оформление карты не взимается, однако за индивидуальный дизайн придется доплатить. На каждой выпускаемой карте будут выгравированы имя и подпись ее владельца. С владельцев Raris не будет взиматься плата за операции по счету, а также за операции обмена валюты, сообщает газета Daily Mail.

Ранее ЦБ рассказал о новом виде хищения денег с банковских карт.