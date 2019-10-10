ЦБ рассказал о новом виде хищения денег с банковских карт

В 2019 году у мошенников появился новый способ обмана клиентов российских банков — он заключается в подмене номера на идентичные номера кол-центров банков.

«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций, позволила им (мошенникам) успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», — говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.

С 1 сентября 2018 по 31 августа 2019 года отправлены на блокировку 4936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера в коде 8–800, задействованных в мошеннических СМС-рассылках. Количество заблокированных номеров выросло в 38 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее в Центробанке зафиксировали значительный рост хищений с помощью захвата аккаунтов в соцсетях.