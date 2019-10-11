В Казань приедет Instasamka

В Казань приедет 19-летняя блогерша Дарья Зотеева, известная под говорящим псевдонимом Instasamka. Она выступит 5 ноября в клубе BASH.

В 2017 году Зотеева начала вести блог в Instagram, куда выкладывала различные вайны и шуточные видео. Сейчас у нее более 1,8 млн подписчиков.

В начале 2019 года Instasamka решает попробовать себя в рэпе и записывает альбом. В Казани она представит новую пластинку Triple baby. Помимо Татарстана она также посетит несколько десятков российских городов.