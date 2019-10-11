Задержан водитель, насмерть сбивший прохожую в Пестрецах

Сотрудники полиции задержали водителя ВАЗ-21102, наехавшего в среду вечером у дома 12 по ул. Комсомольской села Пестрецы на преподавателя одной из образовательных организаций.

30-летняя женщина шла по краю проезжей части по ходу движения транспорта. От полученных травм она скончалась на месте, а водитель с места ДТП скрылся.

Полицейские установили автомобиль и личность водителя. Им оказался нигде не работающий 32-летний местный житель, передает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Казани водитель «Мерседеса» сбил трех человек, погиб четырехлетний мальчик.