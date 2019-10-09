В Windows 10 добавили возможность звонить по телефону

Корпорация Microsoft официально представила приложение Your Phone для операционной системы Windows 10. Оно позволяет отвечать на звонки ПК с телефона Android.

Ранее функция была доступна немногим, а теперь опробовать ее могут все участники программы тестирования Windows Insiders следующего крупного обновления ОС Windows 10 19H1, которое должно выйти в ближайшее время, пишет ixbt.com

Чтобы управлять звонками потребуется смартфон с Android версии 7.0 и выше, компьютер на Windows 10 с поддержкой Bluetooth и сборкой минимум 18362.356.

Ранее корпорация Microsoft добавила в новую сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970 возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища.