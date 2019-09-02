В Windows 10 появилась возможность переустановить систему из облака
Корпорация Microsoft добавила в новую сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970 возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища.
Новая функция позволит совершать процесс переустановки без использования загрузочных дисков или флеш-накопителей. Для этого необходимо высокоскоростное бесперебойное подключение к интернету.
Опция облачной загрузки будет доступна на всех устройствах с Windows 10 , сообщается в официальном блоге Microsoft.
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