В Windows 10 появилась возможность переустановить систему из облака

Корпорация Microsoft добавила в новую сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970 возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища.



Новая функция позволит совершать процесс переустановки без использования загрузочных дисков или флеш-накопителей. Для этого необходимо высокоскоростное бесперебойное подключение к интернету.

Опция облачной загрузки будет доступна на всех устройствах с Windows 10 , сообщается в официальном блоге Microsoft.

Ранее специалисты Томского государственного университета совместно с компанией «ЭлеСи» разработали первое отечественное программное обеспечение (ПО), полностью независимое от Windows.

