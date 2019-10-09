Минниханов открыл бюст первого гендиректора КАМАЗа в Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Набережных Челнах бюст первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева.

Скульптуру из бронзы разместили перед зданием генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ». Ее автором стал член Союза художников России и Татарстана Факиль Гайфутдинов, пишет «Татар-информ».

Васильев был гендиректором КАМАЗа с 1969 по 1981 год. Возглавлял завод с начала возведения объектов автогиганта и строящегося рядом с ним автограда до сдачи в эксплуатацию второй очереди КАМАЗа.