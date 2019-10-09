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Минниханов открыл бюст первого гендиректора КАМАЗа в Челнах

14:59, 09.10.2019 1
Минниханов открыл бюст первого гендиректора КАМАЗа в Челнах
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Набережных Челнах бюст первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева.

Скульптуру из бронзы разместили перед зданием генеральной дирекции ПАО «КАМАЗ». Ее автором стал член Союза художников России и Татарстана Факиль Гайфутдинов, пишет «Татар-информ».

Васильев был гендиректором КАМАЗа с 1969 по 1981 год. Возглавлял завод с начала возведения объектов автогиганта и строящегося рядом с ним автограда до сдачи в эксплуатацию второй очереди КАМАЗа.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 окт
    Опять не татарин, что не нашлось нашего земляка, что бы его увековечили.
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