В космосе впервые в истории вырастили натуральное мясо

Фото: 3D Printing Solutions

Израильская пищевая компания Aleph Farms объявила, что в результате эксперимента на МКС впервые в истории в лабораторных условиях вырастили мясо.

Эксперимент проводился 26 сентября внутри 3D-биопринтера, разработанного российской команией 3D Bioprinting Solutions, говорится в сообщении space.com.

Трехмерный биопринтер объединяет отдельные животные клетки в одну мелкомасштабную ткань, из которой состоит мясо. Полученная структура фактически представляет собой кусок натуральной мышечной ткани.

Биопечать уже использовалась и тестировалась на Земле, например, для производства хрящевой ткани. В космосе же процесс происходит немного иначе. Создание биопечатаемых органов и тканей в условиях невесомости происходит гораздо быстрее, чем в условиях земной гравитации. Ткань печатается одновременно со всех сторон, «как снежный ком», в то время как большинство других биопринтеров создают ее слой за слоем.

В планах компании развить успех этого эксперимента и сделать такой продукт доступным на Земле через «биофермы», где он будет выращиваться в промышленных объемах.

Ранее стало известно, что в торговых сетях США стартовали продажи искусственного мяса растительного происхождения.