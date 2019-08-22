Новости технологий

22:35 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Google сняла видео о новом логотипе Android

21:45, 22.08.2019
Google сняла видео о новом логотипе Android

Компания Google обновила логотип операционной системы Android. Для презентации изображения компания опубликовала специальное видео.

Дизайнеры сделали надпись черной, чтобы она была лучше видна пользователям с нарушением зрения. От изображения робота они оставили только верхнюю часть головы.

«Мы обнаружили, что зеленый цвет трудно читать, особенно людям с нарушениями зрения. Логотип часто сочетается с цветами, из-за которых его трудно увидеть, поэтому мы придумали новый набор цветовых комбинаций, которые улучшают контраст», — говорится в сообщении.

Кроме того, Google отказалась от традиции присваивать новым версиям операционной системы названия десертов.

Официально новый логотип планируется внедрить в ближайшие недели. Одновременно с выходом Android 10.

Напомним, что последняя версия логотипа появилась в 2014 году и не менялась уже 5 лет.

ТехнологииITМедиа
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров