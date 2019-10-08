«Банк Казани» запустил акцию для корпоративных клиентов
«Банк Казани» запустил акцию «Комфортный бизнес». Ее участниками становятся клиенты банка, открывшие расчетный счет для корпоративных клиентов в рамках пакетов «Комфортный» и «Мобильный бизнес».
Участникам акции предоставляется бесплатно:
- обслуживание подключенного пакета до 3-х месяцев;
- использование системы «Интернет-клиент» до 3-х месяцев;
- начисление 5% годовых на остаток средств на счете.
Период проведения акции — с 07.10.2019 по 27.12.2019 г. (включительно).
Более подробно с условиями акции, информацией об организаторе вы можете ознакомиться здесь.
ООО КБЭР “Банк Казани”
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