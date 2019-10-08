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Экономика

Россия и Турция будут рассчитываться нацвалютой

15:49, 08.10.2019
Россия и Турция будут рассчитываться нацвалютой
Фото: mil.ru

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия.

Целью документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, говорится в сообщении Минфина России.

Напомним, Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган 5 июня подписали межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.

Экономика
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