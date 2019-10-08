Детали ракетоносца Ту-160М2 готовы и ожидают отправки в Казань

На Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова (филиал ПАО «Компания «Сухой», — прим. ред.) завершили изготовление первого мотоотсека стратегического ракетоносца Ту-160М2.

Его уже подготовили к отправке на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (КАЗ), где продолжается строительство первого экземпляра возрожденной в Казани серии «Белых лебедей», сообщает блог «Центра анализа стратегий и технологий» (BMPD) со ссылкой на газету НАЗ «Взлетная полоса».

Напомним, 25 января 2018 года российское Минобороны в присутствии Владимира Путина подписало с ПАО «Туполев» контракт на 160 млрд рублей, предполагающий постройку в Казани до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М2. Согласно ранее озвученной информации, полет первой из этих машин может состояться в 2021 году, а поставки начнутся в 2023-м.

Ранее министр обороны РФ Шойгу назвал строящийся на КАЗ Ту-160М2 одним из главных приоритетов ведомства в 2019 году.