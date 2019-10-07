Александр Егоров: «Реакция «Уфы» в соцсетях? Я не знаю, что такое хештег»

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отреагировал на критику в социальных сетях со стороны ФК «Уфа», а также признал ошибку арбитра матча в моменте с неназначенным пенальти.

«В матче «Уфа» — «Ахмат» на 93-й минуте Владислав Безбородов должен был назначать пенальти. В данной ситуации он ошибся.

Реакция «Уфы»? Я Егоров, не Газизов. Звоните ему. К их несчастью, меня нет ни в каких соцсетях, и я даже не знаю, что такое хештег», — передает слова Егорова Sport24.

Напомним, сразу после поражения от «Ахмата» (0:1) пресс-служба уфимского клуба опубликовала видео со спорными моментами, сопроводив ролик хештегом «Егоров, уходи».