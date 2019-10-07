В Татарстане изменится тариф на пригородные маршруты

С 14 октября в Татарстане изменится тариф на пригородные перевозки.

Так, стоимость на 1-2-ю десятикилометровые зоны по маршруту следования пассажира составит 24 рубля, на 3-4-ю десятикилометровые зоны — 18 рублей за каждую зону дополнительно, на 5-8-ю зоны — 16 рублей за каждую зону дополнительно, на 9-13-ю зоны — 14 рублей за каждую зону дополнительно, на 14-20-ю зоны — 12 рублей за каждую зону дополнительно. Тарифы на перевозку детей в возрасте от 5 до 7 лет составят 25% от полной стоимости билета.

Кроме того, с 14 октября отменяются абонементные билеты по специальному тарифу «Городской», «Два берега», «Корпоративный», «Мне в столицу», «Молодежный», а также разовые проездные документы по спецтарифу «Выгодный», передает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на АО «Содружество».

Ранее сообщалось, что в Казани перестанут курсировать некоторые пригородные поезда. Это связано с переходом на зимнее расписание.