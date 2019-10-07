Российские ученые сообщили о рекордном выбросе газа в Арктике

Участники экспедиции в моря Восточной Арктики обнаружили рекордный выброс метана на поверхность воды. Концентрация газа в воздухе была в 6-7 раз выше среднепланетарных значений.

На воде ученые смогли разглядеть на фоне темной воды пятно изумрудного цвета. Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ, сообщает пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ). Площадь газового фонтана составила около 4-5 кв. метров. Ученые отобрали воду из нескольких слоев воды, а также образцы донных отложений.

На следующий день экспедиция обнаружила еще один фонтан подобной мощности на другом участке моря.

Ранее в Арктике российские ученые открыли несколько островов.