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МЧС: сильный ветер в Татарстане сохранится до завтрашнего утра

14:42, 07.10.2019
МЧС: сильный ветер в Татарстане сохранится до завтрашнего утра
Фото: pixabay.com

МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 18.00 7 октября до 9.00 8 октября.

По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный южный, юго-западный ветер порывами до 18 м/с.

Напомним, что по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, с 8 октября в Татарстане после прохождения холодного атмосферного фронта постепенно начнет понижаться температурный фон.

Общество Татарстан
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