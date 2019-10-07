МЧС: сильный ветер в Татарстане сохранится до завтрашнего утра
МЧС Татарстана предупредило жителей об ухудшении погодных условий с 18.00 7 октября до 9.00 8 октября.
По информации Гидрометцентра РТ, в указанное время на территории Татарстана и Казани местами ожидается сильный южный, юго-западный ветер порывами до 18 м/с.
Напомним, что по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, с 8 октября в Татарстане после прохождения холодного атмосферного фронта постепенно начнет понижаться температурный фон.Общество Татарстан
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