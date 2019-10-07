В Казани по делу о взятке 120 тысяч задержали эксперта Роспотребнадзора

Фото: "Реальное время"

В получении взятки 120 тысяч рублей подозревают главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по РТ Лилию Вазиеву. Ее задержали 4 октября после получения денег, утверждает источник «Реального времени».



По версии силовиков, Вазиева принимала участие в проверке жалобы на шум от работы одного из казанских кафе и по результатам проверки предупредила владельца заведения — точку могут закрыть через суд, после чего назвала сумму. Информация о действиях чиновницы дошла до оперативников ФСБ, и в результате даму взяли с поличным, после получения денег в машине.

Уголовным делом занялся четвертый отдел Следкома по РТ. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Приволжского райсуда, 5 октября следователи ходатайствовали о заключении Вазиевой под стражу. Суд отказал, избрав ей домашний арест до 4 декабря.

Как выяснило «Реальное время», отец подозреваемой уже судим за взятки.