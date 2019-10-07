В минувшее воскресенье в Башкирии произошло 17 аварий, в которых погибли 4 человека

В минувшее воскресенье, 6 октября, на дорогах Башкирии произошло 17 автомобильных аварий. В них погибли 4 человека, еще 15 получили травмы.

Как сообщил начальник УГИБДД МВД по Башкирии, в Кугачинском районе республики водитель трактора не справился с управлением и вылетел в кювет. Машинист скончался от полученных травм.

В столицы Уфы 38-летняя местная жительница за рулем Toyota Camry сбила шестилетнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Позже ребенок скончался в больнице.

ДТП произошло и в Мишкинском районе Башкирии. Там на 123 км дороги Уфа — Янаул водитель Hyundai Elantra наехал на корову, выехав на встречку. После случившегося водитель иномарки выставил аварийный знак, однако мужчина за рулем ВАЗ-2113 не успел затормозить и наехал на стоящий автомобиль. В результате аварии 75-летний пассажир отечественного авто скончался на месте, водитель иномарки и еще один пассажир ВАЗа пострадали.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю на дорогах Башкирии зарегистрировано девять аварий с участием пассажирского автотранспорта. В них пострадали 10 человек.

