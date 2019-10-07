Борис Титов инициирует проверку нормативов накопления ТКО

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру проверить региональные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для бизнеса.

В своем письме бизнес-омбудсмен приводит данные о том, что нормативы для продуктовых магазинов в различных регионах разнятся в 248 раз, для супермаркетов — в 120 раз, для продовольственных рынков — в 175 раз, для клубов и кинотеатров — в 171 раз, для кафе, ресторанов и баров — в 130 раз. Такие расхождения являются причиной завышения цен за вывоз мусора.

По его мнению, это увеличивает нагрузки на бизнес и отрицательно сказывается на ценах для потребителей, пишет «Коммерсантъ».

Титов попросил Генпрокуратуру проверить нормативы в тех регионах, где они превышают среднее по России значение на 50% в двух и более категориях.

Ранее стало известно, что россияне ежегодно выбрасывают еду на 1,6 трлн рублей.