Новости общества

12:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МГУ ухудшил позиции в рейтинге THE по искусству и гуманитарным наукам

03:45, 07.10.2019
МГУ ухудшил позиции в рейтинге THE по искусству и гуманитарным наукам
Фото: ru.m.wikipedia.org/ I.s.kopytov

МГУ имени М.В. Ломоносова спустился с 66-й на 72-ю позицию в предметном рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) по направлению «Искусство и гуманитарные науки».

В него вошли лучшие университеты мира, которые готовят специалистов в области искусства, в том числе театрального, дизайна, языков, литературы, лингвистики, истории, философии, теологии, архитектуры и археологии, передает пресс-служба МГУ.

Россию в рейтинге представляют шесть вузов, в том числе НИУ ВШЭ, улучшивший свое положение по сравнению с прошлым годом.

При составлении рейтинга учитываются 13 индикаторов, объединенные в пять категорий: преподавание, исследования, цитирования, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.

Ранее стало известно, что в рейтинг журнала THE по искусству и гуманитарным наукам попал КФУ.

ОбществоОбразованиеКультураАналитика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров