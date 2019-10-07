МГУ ухудшил позиции в рейтинге THE по искусству и гуманитарным наукам

МГУ имени М.В. Ломоносова спустился с 66-й на 72-ю позицию в предметном рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) по направлению «Искусство и гуманитарные науки».

В него вошли лучшие университеты мира, которые готовят специалистов в области искусства, в том числе театрального, дизайна, языков, литературы, лингвистики, истории, философии, теологии, архитектуры и археологии, передает пресс-служба МГУ.

Россию в рейтинге представляют шесть вузов, в том числе НИУ ВШЭ, улучшивший свое положение по сравнению с прошлым годом.

При составлении рейтинга учитываются 13 индикаторов, объединенные в пять категорий: преподавание, исследования, цитирования, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.

Ранее стало известно, что в рейтинг журнала THE по искусству и гуманитарным наукам попал КФУ.