В номинанты на Нобелевскую премию призвали больше женщин и представителей меньшинств

На следующей неделе в Стокгольме назовут имена лауреатов Нобелевской премии. Это будут первые Нобелевские премии после внесения Академией наук Швеции изменений в процедуру выдвижения кандидатов, согласно которым среди номинантов должно стать больше женщин и представителей этнических меньшинств.

В прошлом году Шведская королевская академия наук признала, что женщины и представители этнических меньшинств недостаточно представлены среди Нобелевских лауреатов. Организация приняла меры по исправлению этого обстоятельства.

Академия озвучила просьбу предлагать в качестве кандидатов больше женщин и прямо указывала в письмах на необходимость соблюдать принцип разнообразия — как гендерного, так и этнического, пишет Nature.

В результате прослеживается позитивный тренд — в этом году женщин было номинировано больше, чем обычно, сказал генеральный секретарь академии Йоран Ханссон.

Однако квоты вводить не планируется. «Альфред Нобель прямо заявил, что мы не должны учитывать национальность при вручении премии. Он написал в своем завещании, что приз должен получить самый достойный независимо от национальности», — добавил ученый.

Напомним, летом скончалась лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон. В 1993 году она стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе.