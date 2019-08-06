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Скончалась лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

20:17, 06.08.2019
Скончалась лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
Фото: commons.wikimedia.org

Лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет.

Она скончалась вчера ночью в медицинском центре в Нью-Йорке после болезни, пишет Associated Press.

В 1993 году Моррисон стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Она получила награду за то, что «в своих произведениях, характеризующихся проницательным взглядом и поэзией, оживила важные аспекты американской реальности». Пятью годами ранее писательница получила Пулитцеровскую премию за роман «Возлюбленная». Также известна книгами «Рай» и «Песнь Соломона».

ПроисшествияОбществоКультура
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