Скончалась лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет.

Она скончалась вчера ночью в медицинском центре в Нью-Йорке после болезни, пишет Associated Press.

В 1993 году Моррисон стала первой чернокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе. Она получила награду за то, что «в своих произведениях, характеризующихся проницательным взглядом и поэзией, оживила важные аспекты американской реальности». Пятью годами ранее писательница получила Пулитцеровскую премию за роман «Возлюбленная». Также известна книгами «Рай» и «Песнь Соломона».