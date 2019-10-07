В Башкирии открылась фотовыставка «Архитектурное наследие Уфы»
В башкирском ТЦ «Июнь», на втором и третьем этажах, открылась выставка «Архитектурное наследие Уфы».
Ее организатором выступила Уфимская мастерская художественной фотографии «Визуал», передает администрация города.
В экспозиции представлены фотографии архитектурных памятников и укромных уголков Уфы. Выставка будет работать до 17 ноября.
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