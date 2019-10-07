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В Башкирии открылась фотовыставка «Архитектурное наследие Уфы»

00:36, 07.10.2019
В Башкирии открылась фотовыставка «Архитектурное наследие Уфы»
Фото: ru.wikipedia.org / Максим Нусенкис

В башкирском ТЦ «Июнь», на втором и третьем этажах, открылась выставка «Архитектурное наследие Уфы».

Ее организатором выступила Уфимская мастерская художественной фотографии «Визуал», передает администрация города.

В экспозиции представлены фотографии архитектурных памятников и укромных уголков Уфы. Выставка будет работать до 17 ноября.

Ранее в Казанском Кремле выставили турецкую коллекцию фотографий о царской России.

ОбществоКультура Башкортостан
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