В Казанском кремле выставили турецкую коллекцию фотографий о царской России — видео

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В Казанском кремле открылась фотовыставка «Царская Россия в фотографиях из коллекции дворца «Йылдыз», передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Всего выставка насчитывает более 40 фотографий архитектуры, городских видов и кадров из жизни Российской Империи второй половины XIX века, сделанных лично турецким султаном Абдул-Хамидом II. Среди персон на снимках есть как члены царской семьи, так и простой народ.

Уникальную коллекцию привезли из Турции в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Выставка уже побывала в Москве и Санкт-Петербурге, в Казани она продлится до 5 октября.