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В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа

17:44, 06.10.2019
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Трампа
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита АТЭС в Чили, который пройдет в ноябре. Пресс-секретарь российского Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи, заявил, что конкретики на этот счет нет.

Ранее о возможности такой встречи высказался помощник президента России Юрий Ушаков. «Российская сторона от таких встреч не отказывается никогда», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Дональд Трамп пообещал, что вышлет Путину приглашение на следующую встречу в формате G7, которая пройдет в США.

Последняя встреча Путина и Трампа прошла в рамках саммита G20 в японском городе Осаке этим летом.

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