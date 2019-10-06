Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Глава администрации Гагинского района Нижегородской области Павел Кондаков рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с туристическим автобусом. Всего, по данным регионального главка МЧС, в аварии пострадали 20 человек.

«По состоянию — тяжелых нет совсем. Получается: восемь средней тяжести с переломами — в первичных травмцентрах, двое средней тяжести — в Гагинской больнице, и девять легких — в Болдино на перевязках», — приводит его слова RT.

По предварительным данным, водитель туристического автобуса не справился с управлением на повороте. Погибших в ДТП нет. Всего в салоне автобуса находились 29 человек.