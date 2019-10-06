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В Казани пройдут прослушивания Всероссийского музыкального конкурса

13:24, 06.10.2019
В Казани пройдут прослушивания Всероссийского музыкального конкурса
Фото: realnoevremya.ru

В Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова 29 и 30 октября пройдут прослушивания по специальностям «Камерный ансамбль» и «Хоровое дирижирование» III Всероссийского музыкального конкурса.

Отборочные туры в эти дни будут во всех федеральных округах страны. Столица Татарстана примет у себя музыкантов со всего Приволжского округа.

Второй и третий туры по категориям «Камерный ансамбль» и «Хоровое дирижирование» состоятся в Москве с 18 по 21 ноября и с 3 по 5 декабря соответственно. Церемонии награждения и гала-концерты пройдут 22 ноября и 6 декабря.

Общая сумма призового фонда составляет 3,4 млн рублей, передает пресс-служба Минкульта РТ.

Ранее сообщалось, что певица из Казани, финалистка проекта «Голос. Дети-5» 13-летняя Олеся Машейко примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале.

Справка

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в марте 2010 года распоряжением правительства РФ и Министерства культуры РФ.

ОбществоКультура Татарстан
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