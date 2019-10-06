В Казани реконструируют общежитие консерватории им. Жиганова
В Казани здание общежития КГК им. Жиганова реконструируют. Работы коснутся недостроенного сектора переменной этажности.
Это связано с тем, что там обнаружили многочисленные дефекты: трещины, разрушения отдельных камней кладки, разрушение козырька над входными дверями, повреждение внешних и внутренних стен, перекрытий и фундамента.
В ходе ремонта у здания увеличится объем и появится седьмой этаж. Там планируется обустроить зал для собраний студсовета, комнаты для отдыха и прослушивания музыки, читальный зал и места для занятий спортом.
В подвале появятся отсеки для репетиций, актерские уборные, бытовые и технические помещения, на первом этаже будет новый буфет и кабинет настройщика. Всего в реконструируемой части общежития сделают 80 комнат, рассчитанных на 152 человека.
Отметим, что недостроенный сектор возводили в 1989—1998 годах, но работы так и не были завершены. Само здание общежития на Сибирском тракте было построено в 1961 году, передает пресс-служба казанского филиала Главгосэкспертизы России.
Ранее сообщалось, что в казанских университетах в скором времени появятся новые общежития.
Справка
Казанская государственная консерватория была создана в 1945 году как центр подготовки музыкальных педагогов, исполнителей, композиторов и музыковедов для республик Среднего Поволжья и Приуралья. Первым ректором вуза стал композитор Назиб Жиганов.
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