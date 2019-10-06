В Казани реконструируют общежитие консерватории им. Жиганова

В Казани здание общежития КГК им. Жиганова реконструируют. Работы коснутся недостроенного сектора переменной этажности.

Это связано с тем, что там обнаружили многочисленные дефекты: трещины, разрушения отдельных камней кладки, разрушение козырька над входными дверями, повреждение внешних и внутренних стен, перекрытий и фундамента.

В ходе ремонта у здания увеличится объем и появится седьмой этаж. Там планируется обустроить зал для собраний студсовета, комнаты для отдыха и прослушивания музыки, читальный зал и места для занятий спортом.

В подвале появятся отсеки для репетиций, актерские уборные, бытовые и технические помещения, на первом этаже будет новый буфет и кабинет настройщика. Всего в реконструируемой части общежития сделают 80 комнат, рассчитанных на 152 человека.

Отметим, что недостроенный сектор возводили в 1989—1998 годах, но работы так и не были завершены. Само здание общежития на Сибирском тракте было построено в 1961 году, передает пресс-служба казанского филиала Главгосэкспертизы России.

Ранее сообщалось, что в казанских университетах в скором времени появятся новые общежития.

