Главный тренер ФК «Динамо» ушел в отставку

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов ушел в отставку.

«Сегодня, после матча 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо», главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая была принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», — говорится на сайте футбольного клуба.

Поражение в матче с «Оренбургом» стало для «Динамо» третьим подряд в играх Российской футбольной премьер-лиги. Всего команда в 12 турах чемпионата одержала две победы, проиграла шесть матчей и четырежды сыграла вничью. Сейчас «Динамо» находится в зоне вылета на 15-м месте в турнирной таблице.

Дмитрий Хохлов завершил карьеру футболиста в 2010 году, после чего вошел в тренерский штаб «Динамо». Пост главного тренера команды он занял в 2017 году.

Ранее СМИ сообщили, что бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить московское «Динамо».