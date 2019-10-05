Юрий Дюпин: «Пауза на сборные поможет «Рубину» улучшить свои кондиции»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал итоги матча с «Тамбовом» (2:1).

— Все рады победе, отдали много сил, концовка получилась нервная, поэтому может показаться, что мы грустные.

— Как было играть в дождь?

— Команды были в одинаковых условиях. Просто надо делать кое-какие поправки. В такую погоду важно, чтобы защитники помогали, при дожде непредсказуемые отскоки мяча.

— Можно сказать, что команда выдохнула после этой победы?

— Мы на правильном пути. Команда старается играть в футбол и просто так не пинать мяч вперед, а играть в атаку, высоко прессинговать. Конечно, полностью сыграть матч так, как было в первом тайме, тяжело. Там мы практически ничего не давали создавать сопернику. Я думаю, что мы будем прибавлять и будем больше времени контролировать игру.

— А с чем связана такая разница между двумя таймами?

— Мне кажется, это чисто психология. Мне со стороны показалось, что ребята решили сбавить темп.

— Впереди пауза на матчи сборной. Это на руку «Рубину» после победы или наоборот?

— Можно с хорошим настроением провести эту паузу, потренироваться и еще улучшить свои кондиции, сыгранность команды.

— В игре был такой момент, где вначале попали в перекладину, а потом вы сыграли по-хоккейному. Помните этот момент?

— Помню этот момент. Переместился на дальнюю штангу, а там уже отбил ногой, потом в суматохе накрыл мяч, — цитирует Дюпина «Реальное время».