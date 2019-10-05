Тренер «Рубина»: «Провалили второй тайм, это реакция команды на безвыигрышную серию»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо подвел итоги матча с «Тамбовом» (2:1).

— Сегодня мы провели два разных тайма. В первом мы полностью контролировали матч, забили два гола, могли провести третий мяч. Потом во втором тайме мы потеряли контроль. Понятно, что была перестройка схемы команды соперника, это сыграло свою роль. В конце могли пропустить.

— Что произошло в эпизоде с желтой карточкой тренеру Кузьмину?

— Он требовал желтую карточку. Это, конечно, неправильно.

— Насколько доволен игрой Кьяртанссона тренерский штаб?

— Он работает, пытается цепляться за мяч. Нападающему нужен гол, но у него все будет впереди.

— Серия поражений сильно давила на команду?

— «Рубин» во втором тайме так реагировал на то, что могли победить. Думаю, на это повлияла наша безвыигрышная серия. Мы говорили, что нам будет тяжело.

— Эта победа пойдет на пользу команде?

— Никогда не знаешь, будет это на пользу или нет. Но ты всегда думаешь, что выиграешь следующую игру и это будет тенденция. Будем стараться исправить те ошибки, которые мы делали во втором тайме, — приводит слова Докампо корреспондент «Реального времени».