«Рубин» одержал четвертую победу в сезоне и ушел из зоны стыковых матчей

Казанский «Рубин» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над «Тамбовом» — 2:1.

Первая половина игры осталась за казанцами. «Рубин» раз за разом упускал верные возможности для гола, но все же сумел реализовать два своих момента. Точными оказались выстрелы Игоря Коновалова и Зурико Давиташвили.

Во втором тайме футболисты «Тамбова» перехватили инициативу, благодаря чему смогли отквитать один мяч. Но гол Григория Мелкадзе так и остался единственным результативным действием гостей.

Таким образом, «Рубин» впервые с августа одержал победу в РПЛ, после чего ушел из зоны стыковых матчей в турнирной таблице.