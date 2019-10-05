Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в армии

В Минобороны Саудовской Аравии заявили о том, что женщины могут вступать в ряды армии в качестве солдат. Дамам разрешили служить в наземных, воздушных, военно-морских и ракетных войсках. Помимо этого, им дозволено оказывать медицинские услуги.

«Прием женщин в самое важное министерство в королевстве — важный шаг в правильном направлении. Мы готовы принять тысячи женщин. Это может изменить их положение», — цитирует саудовская газета Asharq Al Awsat бывшего сотрудника Министерства обороны Саудовской Аравии Хасана аль-Шихири.

В прошлом году Саудовская Аравия разрешила женщинам работать в службах безопасности, включая борьбу с наркотиками, тюрьмы и уголовные расследования. Кроме того, в королевстве был положен конец многолетнему запрету для женщин водить машины.

В августе саудовским женщинам было разрешено выезжать без разрешения мужчины-охранника и подавать заявление на получение паспорта.

Ранее стало известно, что после введения туристических виз женщины смогут посещать Саудовскую Аравию без ограничений.