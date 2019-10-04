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Бабушки Богдановы из Казани покинули финал проекта «Голос 60+»

23:29, 04.10.2019 2
Бабушки Богдановы из Казани покинули финал проекта «Голос 60+»
Фото: скриншот

По итогам народного голосования в прямом эфире Бабушки Богдановы из Казани покинули проект «Голос 60+» на этапе финальных соревнований, передает корреспондент «Реального времени». Шоу проходит в эти минуты на Первом канале.

В финале второго сезона шоу заслуженные работники культуры Татарстана сестры Ольга и Галина Богдановы исполнили песню «Проводы» на слова Демьяна Бедного.

Участие в шоу продолжит их конкурент Юрий Шиврин.

Сестры Богдановы вышли в финал вокального шоу, исполнив песню «У моря, у синего моря». Тогда покинули конкурс Ирина Нижегородцева и Андрей Лысиков из команды Льва Лещенко.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 окт
    Жаль
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  • Анонимно 04 окт
    Мне декольте Пелагеи запомнилось
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