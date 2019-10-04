Бабушки Богдановы из Казани покинули финал проекта «Голос 60+»
По итогам народного голосования в прямом эфире Бабушки Богдановы из Казани покинули проект «Голос 60+» на этапе финальных соревнований, передает корреспондент «Реального времени». Шоу проходит в эти минуты на Первом канале.
В финале второго сезона шоу заслуженные работники культуры Татарстана сестры Ольга и Галина Богдановы исполнили песню «Проводы» на слова Демьяна Бедного.
Участие в шоу продолжит их конкурент Юрий Шиврин.
Сестры Богдановы вышли в финал вокального шоу, исполнив песню «У моря, у синего моря». Тогда покинули конкурс Ирина Нижегородцева и Андрей Лысиков из команды Льва Лещенко.ОбществоКультура Татарстан
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