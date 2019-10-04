Пригожин возглавил совет медиагруппы «Патриот», созданной для «хороших новостей о России»

Считающийся близким к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот».

В группу вошли Федеральное агентство новостей, издания «Экономика Сегодня», «Народные новости» и «Политика Сегодня». Руководителем медиагруппы стал Николай Столярчук — председатель координационного совета зарегистрированной партии «Молодая Россия».

Forbes описывает цель создания медиагруппы как «производство хороших новостей о России».

Два из указанных издания находятся под санкциями США именно из-за обвинения в связях с Пригожиным. При этом сам бизнесмен такие связи отрицал. Сейчас же Пригожин заявил РБК, что должность главы попечительского совета для него — большая честь.

Напомним, недавно США ввели санкции против россиян, связанных с «фабрикой троллей» (Агентство интернет-исследований), которую в свою очередь связывают с Пригожиным.