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Тренер «Нефтехимика»: «Мерфи был выбран в первом раунде драфта НХЛ, мы ждем от него большего»

16:36, 04.10.2019
Тренер «Нефтехимика»: «Мерфи был выбран в первом раунде драфта НХЛ, мы ждем от него большего»
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Тренер «Нефтехимика» Борис Миронов поделился впечатлениями от игры американского защитника нижнекамцев Райана Мерфи.

«Ему нужно время, адаптация. Другой хоккей. Другие площадки. Нужно потерпеть. Райан может добавить. Язык, питание, окружение — все новое, и это все сказывается. Мы с тренерами видим, что у него есть запас добавить.

Где-то получается, где-то не все хорошо, но он перестраивается. Жизнь заставляет. Мы ждем от него еще большего. Не зря он был выбран в первом раунде драфта НХЛ», — сказал Миронов.

Сегодня «Нефтехимик» вылетел в Новосибирск, где начнет подготовку к выездной серии матчей в КХЛ.

СпортХоккей Татарстан
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