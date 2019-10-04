Тренер «Нефтехимика»: «Мерфи был выбран в первом раунде драфта НХЛ, мы ждем от него большего»

Тренер «Нефтехимика» Борис Миронов поделился впечатлениями от игры американского защитника нижнекамцев Райана Мерфи.

«Ему нужно время, адаптация. Другой хоккей. Другие площадки. Нужно потерпеть. Райан может добавить. Язык, питание, окружение — все новое, и это все сказывается. Мы с тренерами видим, что у него есть запас добавить.



Где-то получается, где-то не все хорошо, но он перестраивается. Жизнь заставляет. Мы ждем от него еще большего. Не зря он был выбран в первом раунде драфта НХЛ», — сказал Миронов.

Сегодня «Нефтехимик» вылетел в Новосибирск, где начнет подготовку к выездной серии матчей в КХЛ.