Ирек Зиннуров: «Динамо» больше не суперклуб, но они не станут для «Синтеза» легкой прогулкой»

Фото: Максим Платонов

Президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров оценил шансы казанской команды в предстоящем поединке против московского «Динамо» в розыгрыше чемпионата России по водному поло.

«Изменения в «Динамо», которые прошли в это межсезонье, изменили команду, естественно, это не тот суперклуб, которым он был ранее. Но для нас это не будет легкой прогулкой, как многие могут предположить.

У динамовцев в составе шесть кандидатов в сборную страны, и мы уже столкнулись с ожесточенным сопротивлением в рамках матча отборочного этапа Лиги чемпионов. Нам надо отнестись к игре с полной серьезностью, тогда мы добьемся положительного результата», — сказал Зиннуров.

Отметим, что игры между «Синтезом» и «Динамо» из Москвы состоятся сегодня и завтра в столице РФ в 19.00 по мск.