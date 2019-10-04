В воскресенье казанцы могут помочь бездомным животным

Послезавтра, 6 октября, в Казани пройдет благотворительная акция помощи бездомным животным. Все желающие могут поддержать зооприют и помочь зоозащитникам.

Сотрудники благотворительного фонда «Помоги дворняге» с 13 до 15 часов будут принимать сухие корма, пеленки, крупы, одеяла, ковры, моющие средства, резиновые и хозяйственные перчатки, а также теплую одежду для волонтеров фонда на парковках торговых центров по адресам: ул. Вахитова, 4, пр. Победы, 141 и пр. Ямашева, 46/33, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее стало известно, что помощник президента РТ Наталия Фишман займется поиском хозяев для бездомных собак из Горкинско-Ометьевского леса.