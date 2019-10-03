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Казанская фирма МВЕН погасила более 8 млн рублей долгов по зарплате

13:08, 03.10.2019
Казанская фирма МВЕН погасила более 8 млн рублей долгов по зарплате
Фото: realnoevremya.ru

Казанское ООО «Фирма «МВЕН», которое занимается выпуском легких сельскохозяйственных самолетов, погасило долг по зарплате на сумму 8,2 млн рублей.

Задолженность образовалась перед 220 работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее в рамках конференции ЦИПР-2019 генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили основы проекта строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 разработки казанской фирмы МВЕН и отдельного аэродрома для экспериментальной авиации в Иннополисе.

Общество Татарстан
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