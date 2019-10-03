Казанская фирма МВЕН погасила более 8 млн рублей долгов по зарплате
Казанское ООО «Фирма «МВЕН», которое занимается выпуском легких сельскохозяйственных самолетов, погасило долг по зарплате на сумму 8,2 млн рублей.
Задолженность образовалась перед 220 работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Ранее в рамках конференции ЦИПР-2019 генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент Татарстана Рустам Минниханов заложили основы проекта строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 разработки казанской фирмы МВЕН и отдельного аэродрома для экспериментальной авиации в Иннополисе.Общество Татарстан
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