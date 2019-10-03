Нижнекамск вышел в финал национальной премии «Бизнес-Успех»

Нижнекамск вышел в ряды финалистов национального конкурса «МОНОГОРОДА. Бизнес-Успех». Город также стал победителем в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

Отмечается, что Нижнекамск показал лучший результат среди регионов Поволжья, делегация от региона получила символический приз — «Золотой домкрат» и приглашение на финал конкурса, который состоится в Москве, где главным призом станет 1 млн рублей на развитие территории.

«Совместно с Минэкономики РТ в качестве приоритета для региона было определено привлечение инвестиций и создание инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса. При участии министра экономики были подписаны соглашения с лизинговыми компаниями и банками — о льготной займовой поддержке предпринимателей, открыта «Школа молодого предпринимателя». В нашем портфеле сейчас 55 инвестиционных проектов, в том числе социальные, а также аграрные проекты, направленные на поддержку фермерских хозяйств в районе», — сказал главный специалист отдела по поддержке предпринимательства исполкома Нижнекамска Айрат Шарипов.

Так, согласно программе малого и среднего бизнеса к 2022 году доля субъектов МСП в валовом территориальном продукте района будет составлять 15%, а количество компаний данной категории бизнеса превысит 10 тысяч. По состоянию на 1 сентября 2019 года, в районе было реализовано 17 инвестиционных проектов на сумму 3,7 млрд рублей, что позволило создать 432 новых рабочих места.

Обращается внимание на развитие инфраструктуры в Нижнекамске. В качестве примера можно привести промышленный парк «Нижнекамск», размер инвестиций в него составил 1,5 млрд рублей, индустриальный парк «Камские поляны» — 3 млрд рублей, индустриальный парк «Пионер» — 500 млн рублей. Реализация этих проектов позволила трудоустроить более 1,5 тысячи человек.

Межрегиональный этап конкурса проходил в городе Выкса Нижегородской области, сообщает Минэконом РТ.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижнекамск получит из федерального бюджета 480 млн рублей на капремонт пяти автодорог.

