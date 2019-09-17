Сотрудников Минлесхоза Татарстана заподозрили в причастности к незаконной вырубке леса

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки лесных насаждений на территории особо защищенного лесного участка в Алексеевском муниципальном районе Татарстана. В причастности к нарушению заподозрили сотрудников Минлесхоза Татарстана.

На сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что должностные лица Министерства лесного хозяйства РТ, зная об особом статусе лесного участка и запрете на осуществление на нем рубок, заключили договор купли-продажи лесных насаждений на территории более 2 га с неким учреждением. Название этого учреждения не приводится, но известно, что на момент прокурорской проверки эта компания уже незаконно вырубила не менее 200 сосен на площади 1,2 га.

Ущерб государственному лесному фонду оценивается в сумму около 3 млн рублей. По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)

Ранее сообщалось о незаконной рубке лесных насаждений в Башкирии.