РАО повысило ставки отчислений

Российское авторское общество (РАО) повысило ставки отчислений, в том числе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Таким образом общество решило покрыть долг перед Пенсионным фондом России (ПФР).

Председатель правления РАО Максим Дмитриев уточнил, что с сентября отчисления для юрлиц и ИП за исполнение произведений в эфире ТВ, радио и в интернете увеличены на 7 процентных пунктов до 27%, ставка за публичное исполнение (например, в кафе) выросла на 4 процентных пункта до 34%. С физических лиц с сентября удерживается 35% — ранее ставка составляла 20% за эфир и 30% за публичное исполнение, пишет «Коммерсантъ».

Повышенные ставки для юридических лиц и ИП будут действовать 3 года.

С конца 2016 года РАО пыталось доказать незаконность требований платить страховые взносы ПФР, но в марте 2018 года Верховный суд занял позицию ПФР. В том же году со счетов РАО было «принудительно списано» 225 млн рублей взносов за 2013—2015 годы, а в августе 2019-го ПФР потребовал еще 176 млн рублей за 2016 год, уточняет издание. Общие сборы РАО в 2018 году составили 5 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что РАО подало иск к татарстанским «Эдельвейсу» и «Тюбетею».