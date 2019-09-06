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Российское авторское общество подало иск к «Эдельвейсу» и «Тюбетею»

12:57, 06.09.2019 1
Российское авторское общество подало иск к «Эдельвейсу» и «Тюбетею»
Фото: realnoevremya.ru

Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (РАО) подало в Арбитражный суд Татарстана несколько исков к казанским компаниям.

Так, РАО требует 80 тыс. рублей с АО «Торговая Компания «Эдельвейс», а также по 120 тыс. рублей с ООО «Молоко и мед» и ООО «Тюбетей Баумана».

Все заявления поданы 5 сентября и пока не приняты к производству.

«Российское авторское общество» (РАО) было создано в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. Оно управляет имущественными правами авторов, других обладателей авторских прав, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно. При этом РАО имеет право «защищать права» неопределенного круга правообладателей вне зависимости от того, заключили ли они с РАО договор или нет.

БизнесЭкономика Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:05
    Вот это кормушка , гениально.
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