Российское авторское общество подало иск к «Эдельвейсу» и «Тюбетею»

Общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (РАО) подало в Арбитражный суд Татарстана несколько исков к казанским компаниям.

Так, РАО требует 80 тыс. рублей с АО «Торговая Компания «Эдельвейс», а также по 120 тыс. рублей с ООО «Молоко и мед» и ООО «Тюбетей Баумана».

Все заявления поданы 5 сентября и пока не приняты к производству.

«Российское авторское общество» (РАО) было создано в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. Оно управляет имущественными правами авторов, других обладателей авторских прав, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно. При этом РАО имеет право «защищать права» неопределенного круга правообладателей вне зависимости от того, заключили ли они с РАО договор или нет.