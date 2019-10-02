ФНС: сообщение об утечке данных 20 млн россиян — провокация

Информация об утечке в интернет персональных данных 20 млн российских налогоплательщиков не соответствует действительности. Публикация «является провокацией», считают в ФНС.

По словам представителя службы, «проверить подлинность якобы утекших данных и существование ресурса, указанного в статье, невозможно в связи с отсутствием на него ссылки». Помимо этого, формат и структура данных, описанных в статье, не соответствуют форматам хранения данных, применяемых в ведомстве, пишет Forbes со ссылкой на официального представителя ФНС России.

Часть приведенных данных вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах Налоговой службы, уточнил источник.

ФНС направила официальное письмо об инциденте в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об утечке личных данных более 20 млн российских налогоплательщиков в Сеть сообщила британская исследовательская компания Comparitech. По ее информации, сведения о россиянах личного характера (имена, адреса, телефоны, ИНН и суммы уплаченных налогов) находились в открытом доступе более года.