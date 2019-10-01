Данные 20 млн россиян более года находились в открытом доступе в Сети

Британская исследовательская компания Comparitech сообщила об утечке личных данных более 20 млн российских налогоплательщиков в Сеть.



Первая база данных содержала информацию более чем о 14 млн налогоплательщиках из Москвы и сопредельных областей с 2010 по 2016 год, вторая — более 6 млн с 2009 по 2015 год. Данные включали ФИО, прописку, номер паспорта, телефонный номер, ИНН, телефон работодателя, статус налогового резидента и сумму начисленных налогов.

Информация хранилась на незащищенном кластере Elasticsearch коммерческого публичного облачного сервиса The Amazon Web Services. Доступ к ней могли иметь все желающие в течение более года — с мая 2018 года, когда поисковые системы впервые проиндексировали данные, и до 20 сентября 2019 года, когда база данных была закрыта, пишет ТАСС.

Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке сайта с данными 900 тысяч клиентов российских банков.