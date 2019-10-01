Новым лицом телеканала СТС может стать Михаил Галустян

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В будущий четверг, 3 октября, компания «Эверест» (занимающаяся спонсорством на каналах «Национальной медиа группы» и «СТС Медиа») на мероприятии для рекламодателей представит новое лицо телеканала СТС. Им станет Михаил Галустян.

О грядущем назначении пишет РБК со ссылкой на представителя неназванной рекламной компании и знакомого актера. Официальными комментариями издание не располагает.

При этом следует отметить, что с 2006 года Галустян работает в различных проектах ТНТ и связанной с ним студии Comedy Club Production. Однако сейчас на сайте студии нет упоминания Галустяна в качестве действующего резидента.

Ранее на СТС уже перешли другие известные участники проектов на ТНТ: Сергей Светлаков, Александр Незлобин.

Возможное назначение Галустяна станет не первым громким сообщением о новом трудоустройстве известных российских шоуменов за последние месяцы. Так, в начале сентября стендап-комик Павел Воля стал лицом рекламной компании «Назпромбанка». Кроме того, в августе «Связной» объявил о назначении креативным директором лидера группы Little Big Ильи Прусикина.

