Ученые рассказали, сколько россиян предрасположены к нехватке витамина D

Научные сотрудники медико-генетического центра Genotek установили, что примерно каждый пятый россиянин генетически предрасположен к низкому уровню витамина D в организме. Особенно характерно это для сибиряков и жителей Дальнего Востока.

«Витамин D — важное биологически активное вещество. Те генетические варианты, которые мы изучили, влияют на выработку белка DBP, который транспортирует витамин D в крови. Людям с генетической предрасположенностью к низкому уровню витамина D особенно важно следить за уровнем витамина в крови и ответственно подходить к профилактике авитаминоза», — рассказал генетик, генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.

Ученые заметили, что витамин D, помимо укрепления костей и зубов, обладает и другими полезными свойствами. Например, исследователи 5 лет подряд обращали внимание на то, что это вещество несколько снижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и ослабляет действие алкоголя на мозг сильно пьющих людей.

Кроме того, некоторые биологи показали, что витамин D может замедлять старение и понижать вероятность развития рака. Такой вывод был сделан в ходе наблюдения за жизнью червей, которых они кормили убойной дозой вещества. С другой стороны, наблюдения за людьми и многие другие эксперименты не подтвердили эти предположения, хотя и не показали, что даже большие дозы этого витамина не представляют угрозы для здоровья человека.

Доля витамина D в организме человека, как пишут Ильинский и его коллеги, зависит не только от особенностей его диеты и количества солнечного света в его жизни, но и от особенностей его генетики.