НАСА завершает сбор имен для отправки на Марс на Rover NASA 2020

Истекают последние часы, чтобы присоединиться к более чем 10 миллионам людей, которые уже зарегистрировались в программе НАСА «Отправь свое имя на Марс».

«Марс-2020» (англ. Mars 2020 Rover Mission) — миссия марсианского планетохода, разрабатываемая НАСА. Ее старт запланирован на лето 2020 года с прибытием на «красную планету» в феврале 2021 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начало собирать имена всех желающих 21 мая. Участники заполняют небольшую анкету со своим именем и получают взамен сувенирный посадочный талон и баллы «часто летающих пассажиров».

Крайний срок, когда НАСА прекратит сбор имен, — 03.59 1 октября по Гринвичу (то есть в 06.59 мск, — прим. ред.).

Далее специалисты внесут данные на специальный чип памяти, который будет прикреплен к марсоходу Mars 2020.

Напомним, космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту уже в течение полугода, заявил основатель компании Илон Маск.