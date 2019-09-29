SpaceX Илона Маска намерена вывести на орбиту космический корабль за полгода
Космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту уже в течение полугода, заявил сегодня основатель компании Илон Маск.
Первый испытательный полет корабля на высоте 20 км может состояться уже в течение 1-2 месяцев. В целом же перед Starship стоит более амбициозная задача: полеты на Марс.
Корабль Starship — многоразового использования и может вместить до 100 человек на борту, напоминает ТАСС.
В мае ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников проекта Starlink. Они уже подключились к интернету.
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